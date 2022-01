Verglas : deux bus, dont l'un transportant des enfants, terminent au fossé à Humbligny, sans faire de blessés

Une grosse frayeur, mais heureusement pas de blessés. Ce mardi 25 janvier, deux bus se sont mis au fossé sur la D955, entre Bourges et Sancerre. Les deux accidents ont eu lieu au niveau d'Humbligny. Le premier s'est produit vers 8h : un bus glisse sur la route verglacée, sans faire de blessés. Seul le conducteur était à l'intérieur et a pu sortir du véhicule.

Un peu plus tard, vers 9h, un deuxième bus a fait une sortie de route, dans le même secteur. Là aussi, il a glissé à cause du verglas. À son bord : huit enfants, âgés de 4 à 8 ans, un accompagnateur et le conducteur. D'abord, bloqués à l'intérieur du véhicule, ils ont pu être évacués. Les pompiers et les gendarmes indiquent qu'il n'y a pas de blessés. Tous ont été conduits dans la salle des fêtes d'Humbligny pour être pris en charge.

Les gendarmes appellent à la vigilance

Face aux températures parfois négatives en ce moment, les gendarmes du Cher demandent aux automobilistes de redoubler de vigilance sur la route. Ils sont appelés pour de nombreux accidents et glissades à cause du verglas. Ce mardi matin, six voitures ont terminé au fossé sur la D940 au niveau de Venesme, après des collisions en chaîne en raison du givre sur la route.