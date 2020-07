Vern-sur-Seiche : la jeune fille qui s'est noyée à la base nautique est décédée

L'adolescente de 16 ans qui s'est noyée à la base de loisirs de Vern-sur-Seiche près de Rennes ce jeudi 30 juillet est décédée dans la soirée. Elle avait conduite à l'hôpital sud de Rennes dans un état grave et sous assistance respiratoire.

Il était aux alentours de 20h lorsque le drame s'est produit. La jeune fille, habitante de Rennes jouait dans l'eau avec une amie. Elle aurait mis la tête sous l'eau et ne serait pas remontée. Un homme qui se trouvait sur la plage l'a découverte inanimée. Il est parvenu à la remonter. Avant l'arrivée des secours, des témoins de la scène ont porté assistance à la jeune fille. Très choquée, son amie a elle aussi été hospitalisée.

La baignade n'était plus surveillée

A l'heure où s'est produit cet accident, la baignade n'était plus surveillée. Les sauveteurs sont mobilisés jusqu'a 19h. Ces derniers jours, la base nautique fait face à une forte affluence. La fermeture des étangs d'Apigné a poussé une partie de la population rennaise à se rabattre sur cette plage.

"Ce n'est pas toujours évident à gérer car nous avons déjà déployé de gros moyens pour assurer la surveillance du site. Il faut que Rennes Métropole nous vienne en aide car la situation devient de plus en plus délicate alors que ce lieu est très agréable et très apprécié des habitants du secteur," réagit le nouveau maire Stéphane Labbé.