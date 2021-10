Affaire du "grêlé" : "Surprise, consternation et froid dans le dos" selon le maire de Prades-le-Lez

C'était l'un des plus vieux "cold cases" qui dormait dans les tiroirs de la crim' : l'homme retrouvé mort au Grau-du-Roi mercredi est bien le "grêlé", un tueur et violeur en série recherché depuis les années 1980, soupçonné de cinq crimes commis entre 1986 et 1994. Les expertises ADN confirment que l'ex-gendarme qui s'est suicidé était bien le "tueur au visage grêlé". Après avoir pris sa retraite, François Vérove a été conseiller municipal à Prades-Le-Lez, dans le métropole de Montpellier. Le maire de l'époque était Jean-Marc Lussert.

Racontez-nous comment vous avez connu François Vérove ?

C'était un nouvel habitant de Prades, je l'ai connu en 2013 parce qu'il a construit une maison et puis en 2014, il a accepté d'être sur notre liste. Nous avons été élus. Comme il était assez loin dans la liste, il n'a pu accéder au conseil municipal que parce qu'il y a eu une démission en 2019. Donc en 2019-2020, il a un comportement de conseiller municipal comme les autres, courtois, défendant ses opinions, respectueux des opinions des autres. J'étais aux antipodes de penser qu'il avait pu avoir des comportements abominables, comme je l'ai appris depuis.

Est-ce que même avec le recul, même a posteriori, il n'y a pas des petites choses qui vous font dire que...

Non, non. Au pire, on n'a pas été d'accord sur une tactique municipale, on en a discuté avec ferveur et puis basta. Je ne l'ai jamais vu en colère, c'est vraiment quelqu'un qui, avec moi, a été très correct. Je travaillais avec lui à la mairie, chez lui. Il a même invité l'équipe municipale à un barbecue, un dimanche, chez lui, dans un jardin ombragé. Vraiment, aucun signe pour moi d'une quelconque révélation d'une autre personnalité.

Et quel rôle avait-il au sein de l'équipe ?

Il travaillait avec l'adjoint chargé de la communication parce qu'il avait un niveau professionnel, à mon avis, quant aux nouveaux médias sur internet. Il était capable de faire un site par exemple. Il avait acquis des connaissances dans ce domaine là, donc il participait à la communication.

Quand, comme tout le monde, vous avez appris cette nouvelle, quel effet cela vous a fait ?

Surprise, consternation et froid dans le dos. Parce que quand on s'imagine qu'on a eu quelqu'un qui a donné le change, il y a des choses qui reviennent. Par exemple, il était au comité communal d'action sociale (CCAS) et je pense qu'on a dû aborder le sujet des violences conjugales. Je ne me souviens pas de tout, mais quand on sait la vérité, j'aimerais bien me rappeler. Ça fait drôle quoi ! On voit ça à la télé avec les autres tueurs en série célèbres.

Il ne s'est rien passé dans votre commune du temps où il était là ?

Ah non. Dans la commune ou même dans toute l'histoire de la commune, il n'y a jamais des histoires pareilles, ni même qui s'en rapprocherait. Il n'y jamais eu de plainte, ni quoi que ce soit.