Vers l'ouverture d'une information judiciaire à Montargis après la mort d'une femme enceinte de huit mois

Le procureur de la République de Montargis Loïc Abrial a dévoilé ce vendredi 5 août les résultats de l'autopsie du corps de la jeune femme de 31 ans, décédée mercredi à l'hôpital d'Amilly. Elle avait été retrouvée inconsciente dans un appartement de la rue du faubourg de la Chaussée. Son corps portait de nombreuses fractures. Transportée à l'hôpital, elle n'avait pu être sauvée, et l'enfant qu'elle portait, elle était enceinte de huit mois, était lui aussi décédé.

Nombreux coups à la tête et traces d'étranglement

L'autopsie a révélé que ce sont bien des coups portés à la tête de la victime, qui ont causé sa mort, d'où l'ouverture d'une information judiciaire pour "meurtre sur conjoint", visant le mari de la victime, âgé de 35 ans. La jeune femme aurait succombé à un important traumatisme crânien. Les traces de "gestes d'étranglement" ont également été relevés au niveau du cou de la victime. Le bébé qu'elle attendait, une petite fille, est mort à cause du décès de sa mère, selon les médecins légistes.

Un placement en détention demandé par le parquet de Montargis

Le mari de la victime, placé très vite en garde à vue, devrait donc être mis en examen pour "meurtre sur conjoint précédé de tortures et d'actes de barbarie", du fait des nombreux coups qui auraient été portés, et des traces d'étranglement. C'est un juge d'instruction d'Orléans qui devrait se voir confier la suite de la procédure judiciaire. Un placement en détention provisoire sera requis par le parquet. L'homme nie être à l'origine de la mort de sa femme et accuse sa seconde compagne, qui vivait dans le même appartement. Celle-ci, une femme de 30 ans, a été elle aussi placée en garde à vue, elle est visée, également, par la demande d'ouverture d'information judiciaire. Elle assure que c'est bien lui qui a frappé sa femme et provoqué sa mort.

Quatre enfants en bas âge se trouvaient dans l'appartement

Dans l'appartement où s'est déroulé le drame vivaient quatre enfants, de cinq à deux ans. Les trois enfants du couple formé par la victime et son meurtrier présumé. Et un autre enfant, issu de l'autre union. Tous vivaient dans une très grande précarité, selon les constatations des enquêteurs. L'appartement était insalubre, les enfants se trouvaient dans un état visible de malnutrition. Des soupçons d'insuffisances de soins sont évoqués. Un signalement concernant les enfants avait d'ailleurs été effectué au mois de juillet dernier. Tous les enfants ont été retirés à la famille et placés sous la protection de l'aide sociale à l'enfance.