L’affaire oppose la mairie d’Octeville-sur-mer et l’un des commerçants de la commune. Une offre de rachat a en effet été transmise il y a plusieurs mois à la patronne de la papeterie. Offre acceptée par cette dernière, qui a donc fermé le commerce et licencié deux employés. Problème, la mairie a semble-t-il traîner pour faire aboutir l'opération. La patronne se retrouve en liquidation judiciaire - Bertrand Queneutte.

Le projet est dans les cartons depuis des années. La mairie souhaite restructurer le bourg ; agrandir un commerce de proximité et transformer une partie des bâtiments en logements sociaux. Quand la papeterie décide de vendre début 2017, après avoir acheté le fond de commerce pour la somme de 30.000 euros en 2014, elle se jette alors sur l'occasion. La commerçante en demande 72.000 euros, une somme basée notamment sur son chiffre d'affaire, sur la revente des stocks, ou encore sur l'indemnisation du personnel. Finalement et après discussion, elle accepte une offre de 45.000. Les deux parties sont d'accord. Des documents le prouvent.

L'impression d'avoir été menée en bateau, dit la commerçante

Seulement, et alors que la commerçante vient de licencier ses deux employés et clôturer l'ensemble de ses comptes et contrats, la mairie fait "marche arrière". Via l'EPF Normandie (Etablissement Public Foncier) chargé du dossier, elle formule une nouvelle proposition : autour de 30.000 euros. Catastrophe pour la commerçante, qui se retrouve "coincée". S'engage alors un bras de fer. Des mois des discussions, un dossier qui traîne, des interlocuteurs difficilement joignables et une vente qui ne se fait plus. La commerçante a alors "l'impression d'avoir été menée en bateau" et se dit "déçue que le maire d'Octeville-sur-mer se comporte comme ça avec des administrés, des gens qui se sont investis dans la commune".

Vers une issue favorable ?

D'autant qu'elle n'est pas au bout de ses surprises. Successivement et sans raison apparente, deux notaires refusent de se charger de l'opération. Acculée et croulant sous les charges alors qu'elle n'a plus de rentrée d'argent, la commerçante se trouve alors dans l'obligation d'opérer une liquidation judiciaire. Ainsi et depuis la semaine dernière, l'affaire est dans les mains d'un mandataire. Le risque aujourd'hui ? Que le fond de commerce soit finalement vendu à la commune pour une bouchée de pain. Le maire, que nous avons contacté, assure que ce ne sera pas le cas et qu'il vient de donner consigne à l'organisme chargé d'effectuer l'achat, de verser une somme avoisinant les 45.000 euros à la commerçante. Une information confirmée par l'EPF Normandie, qui espère rapidement sortir du "bourbier".

Le maire Jean-Louis Rousselin affirme par ailleurs que sa volonté a toujours été de faire aboutir son projet de restructuration du centre bourg, que les discussions ont été longues mais qu'il n'a jamais souhaité léser qui que ce soit : "Nous sommes droits dans nos bottes", conclut-il.