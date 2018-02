Une information judiciaire a été ouverte au pôle criminel de Coutances ce vendredi après-midi. Il s'agira maintenant de déterminer les circonstances et les causes exactes de l'homicide intervenu entre mardi dans la nuit et mercredi matin. Mais dores et déjà, entre les auditions en garde à vue et les constatations scientifiques des enquêteurs, on dispose d'éléments permettant d'avoir une idée de ce qui s'est passé dans cette petite maison au coeur de Bricquebec.

Deux jeunes directement impliqués dans le meurtre

Première chose, la victime et les trois agresseurs présumés se connaissaient et se fréquentaient. Deuxième chose : tout le monde était alcoolisé, fortement en ce qui concerne les visiteurs venus à priori discuter d'un différend avec le locataire des lieux. La discussion se serait envenimée et deux des trois hommes auraient alors frappé la victime. Il s'agit de deux jeunes majeurs âgés de 18 et 22 ans. Ils ont reconnu en garde à vue avoir asséné des coups, et les constations et analyses faites par les enquêteurs confirment l'implication directe de plusieurs individus dans la mort de la victime. D'importantes quantités de sang ont été retrouvé dans la maison et par ailleurs, le corps de la victime portait des traces de contusion attestant de coups violents.

Etablir la responsabilité de chacun

Les deux jeunes gens devaient donc être mis en examen hier soir pour homicide volontaire. Le troisième homme, plus âgé, devait être poursuivi pour son attitude pendant et après les faits. L'information judiciaire devra permettre d'établir avec précision la responsabilité de chacun dans le meurtre. Précisons que l'un des protagonistes de l'agression avait déjà été condamné pour des faits de violences volontaires. Les deux autres étaient connus pour des atteintes aux biens et des délits routiers.