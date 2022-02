Vers un accompagnement des victimes de violences dans plusieurs brigades de gendarmerie du Loiret

L'association d'aide aux victimes du Loiret, l'AVL, étend ses missions d'assistance aux victimes de violences, et notamment de violences intrafamiliales. Elle vient de signer une convention avec la préfecture du Loiret et la gendarmerie, pour mettre en place des permanences dans huit brigades de gendarmerie du Loiret. L'objectif : accompagner les victimes dans tous les aspects de leur prise en charge au moment de violences.

Une présence au plus près des victimes de violences

Car en dehors de la plainte en elle-même, de l'enquête, il faut aussi pouvoir les conseiller sur les conséquences médicales, juridiques, financières, sociales, dans les mesures éventuelles d'éloignement que peut ordonner la justice, également, car leur mise en oeuvre est une des missions de l'AVL. Mieux accompagnées, les victimes ont plus de chance d'aller au bout de leur action. "On sait que plus les affaires sont complexes, plus le champ des compétences nécessaires est important" précise le colonel Pascal Gareres, en charge de l'emploi à la division régionale de la gendarmerie Centre Val de Loire. "Il y a l'aspect judiciaire, c'est notre travail, mais le volet social également. Cette synergie que nous formons va permettre à la victime de tout avoir le plus près possible de son domicile, et dans un temps relativement bref".

L'AVL est déjà présente une fois par semaine au commissariat d'Orléans et au commissariat de Montargis. Et la gendarmerie du Loiret peut déjà s'appuyer sur des intervenants sociaux, des agents du conseil départemental, qui interviennent en amont dans les situations à risque. Ce nouveau dispositif permet d'accompagner les victimes au plus près de leur lieu de vie, c'est un aspect important dans la réponse à apporter, notamment dans les cas de violences intrafamiliales, même si toutes les victimes pourront être aidées.

Huit brigades de gendarmerie ont été sélectionnées, pour ces permanences. L'AVL sera présente à Gien les premier et troisième mercredi du mois. Ainsi que dans les brigades de Sully-sur-Loire, Châteauneuf-sur-Loire, Ferrières-en-Gâtinais, Chatillon-Coligny, Meung-sur-Loire, et Chécy, au rythme d'une permanence par mois. "Ces brigades ont été choisies en fonction de plusieurs critères, notamment le nombre de fait recensés" explique Hélène Thibaud, directrice de l'association d'aide aux victimes du Loiret sur France Bleu Orléans. "Ce choix pourra être revu en fonction des besoins".

1200 femmes victimes de violence entendues en 2021

Ces permanences sont financées par la préfecture du Loiret, "et cela fait partie d'un ensemble de choses que l'on a mises en place" indique Régine Engström, la préfète du Loiret. "On a des hébergements d'urgence, on a créé aussi un service de taxis gratuits quand il faut aller chercher les victimes, demain on va mettre en place aussi de nouveaux services avec l'hôpital d'Orléans. Et on continuera autant que possible, chaque fois qu'une demande nouvelle sera formulée, à construire la meilleure solution pour y répondre. C'est pour cela que nous avons créé un comité local d'aide aux victimes".

Selon Régine Engström, la hausse des plaintes enregistrées en 2021 peut être liée en partie à cette meilleure prise en charge des femmes victimes de violences intrafamiliales. "1200 femmes ont été reçues l'an dernier, le nombre de plaintes augmentent. On peut attribuer cela à la libération de la parole, et à la qualité de la formation que nous avons donnée aux policiers et aux gendarmes, sur l'écoute des victimes et sur la manière dont on prend les plaintes. Et on essaie de donner suite, ce qui explique le volume grandissant. En libérant la parole on améliore l'accompagnement".