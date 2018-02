Un deuxième procès pour l’ex-gérant de la pinède des singes

Par Faustine Mauerhan, France Bleu Gascogne

Ce vendredi, le parquet de Dax a décidé de faire appel de la relaxe de l’ancien gérant de la pinède des singes, à Labenne. Relaxé par le tribunal, lundi dernier, il sera rejugé pour sa mauvaise gestion du parc animalier et des macaques dont plus de 150 étaient tombés malades et avaient euthanasiés.