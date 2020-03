Accident de car de Puisseguin : vers un non-lieu ?

Se dirige-t-on vers un non-lieu dans l'accident de Puisseguin, qui avait fait 43 morts, le 23 octobre 2015 ? C'est ce que ce qu'affirment les avocats des familles de victimes ce mardi. Marie Mescam, Antoine Chambolle et Pierre-Marie Pigeanne viennent de recevoir une notification de fin d'instruction. Non-lieu, ce qui veut dire qu'aucun responsable n'est désigné (hormis le chauffeur du camion, décédé dans le choc avec le car qui avait pris feu).

Hors, selon un rapport privé complémentaire commandité par les avocats, c'est bien l'incendie et les fumées toxiques émises par les matériaux contenus dans l'habitacle, qui ont conduit, à la mort des 43 personnes, "en moins d'une minute".

Extrait du rapport EQUAD commandé par les avocats des familles de victimes de Puisseguin © Radio France - Stéphanie Brossard

Ce rapport ajoute également que les normes de sécurité en matière d'incendie dans les cars, sont insuffisantes. Les avocats viennent donc d'écrire au juge d'instruction en charge du dossier Puisseguin, pour demander à procéder aux auditions des dirigeants de Mercedes (le constructeur du car) et du ministère des Transports. "Il faut que ce drame serve au moins à quelque chose. Il s'agit d'obtenir à l'avenir des normes de sécurité plus exigeantes", selon maître Chambolle.

Antoine Chambolle : "inadmissible de faire croire que les normes de sécurité incendie des cars sont suffisantes aujiurd'hui" Copier

"La conception des cars est en cause. Mercedes ne peut se dédouaner de toute responsabilité. Comme les pouvoirs publics et donc le ministère des transports qui ne répond pas à nos courriers. Il faut pousser plus loin les normes en vigueur en matière de sécurité dans les cars. On ne peut pas répondre aux familles des victimes, que leurs proches sont morts en toute légalité, parce que le car était aux normes en vigueur !" explique maître Mescam qui espère avec ses deux confrères, relancer l'instruction.

Maître Mescam : " on veut demander des comptes à Mercedes et au ministère des transports" Copier