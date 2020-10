Bayonne: vers un non lieu judiciaire quatre ans et demi après l'explosion quartier Saint-Frédéric

La déflagration avait provoqué la mort de deux ouvriers turcs. Plus de quatre ans après l'explosion d'une charge datant de la second guerre mondiale, sur un site industriel de Bayonne, la justice va prononcer un non lieu. Il n'y aura pas de procès.