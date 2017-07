Vers un procès dans le volet financier de l'affaire Karachi: une victoire pour les familles de victimes

La cour de cassation a confirmé mardi le renvoi en correctionnelle des six personnes mises au cause dans le volet financier de l'affaire Karachi, qui porte sur des soupçons de versement de commissions occultes en marge de la campagne d'Edouard Balladur à la présidentielle de 1995

Le 8 mai 2002, l'explosion d'un bus à Karachi fait quinze morts dont onze ouvriers français de la DCN (Direction des Chantiers Navals). Il y avait huit Cherbourgeois parmi les personnes tuées. L'attentat a aussi fait douze blessés.

La Cour de cassation a donc confirmé le renvoi en correctionnelle pour "abus de biens sociaux" et "recel" des six personnes mises en cause dans le volet de cette affaire très compliquée. Ce volet financier de l'affaire qui a connu de nombreuses péripéties judiciaires. Ces six personnes sont Nicolas Bazire, ex-directeur de campagne d'Edouard Ballladur (il est aujourd'hui dirigeant du groupe de luxe LVMH), Renaud Donnedieu de Vabres, ex-conseiller du ministre de la Défense François Léotard, Thierry Gaubert, alors membre du cabinet du ministre du budget Nicolas Sarkozy, Dominique Castellan, ancien patron de la branche internationale DCN, l'homme d'affaire franco-libanais Ziad Takieddine et l'intermédiaire Abdul Rahman Al Assir.

Le père de Sandrine Leclerc, Jean-Yves Leclerc, un habitant d'Equeurdreville près de Cherbourg, âgé de 51 ans au moment de sa disparition, avait été tué dans l'attentat. la jeune femme et sa mère se sont toujours battues pour connaitre la vérité sur l'affaire.