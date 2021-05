Vers un procès de la maire de Gujan-Mestras, qui avait comparé le maire de Lormont à un "SS allemand"

C'est une décision datée du 9 mai 2021, révélée par Sud Ouest, dont France Bleu Gironde a pu obtenir confirmation. Le parquet de Bordeaux demande le renvoi devant un tribunal correctionnel de la maire de Gujan-Mestras Marie-Hélène des Esgaulx. Au mois d'août 2020, lors d'un conseil municipal (public et enregistré), elle avait comparé le maire de Lormont, Jean Touzeau, à un "SS allemand". Jean Touzeau, avait décidé de porter plainte.

Dix mois plus tard, le parquet a donc demandé un procès pour la maire (LR) de Gujan-Mestras, pour injure publique par parole envers un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service ou mandat public.

Lors d'un débat sur le dragage du port de La Teste-de-Buch, la maire de Gujan s'était emportée à l'encontre de Jean Touzeau, qui est également président du syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon. "J’ai le souvenir de M. Touzeau, qui est venu dans mon bureau avec son directeur M. Clément, et qui est venu m’expliquer, comme un SS allemand hein, qui est venu et qui m’a dit ce sera comme ça et pas autrement".

Entendue le 7 avril, selon Sud Ouest, Marie-Hélène des Esgaulx n’aurait pas contesté les faits tout en soulignant qu'elle n'avait pas traité le plaignant de "SS" mais qu'elle avait "comme un SS allemand" pour parler de "la méthode employée", explique le parquet de Bordeaux. Les faits sont cependant "reconnus" pour le ministère public.

Le reportage France Bleu Gironde du 22 août 2020