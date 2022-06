Le patron de la PJ de Bordeaux renvoyé en procès pour complicité de trafic de stupéfiants

L'actuel patron de la police judiciaire de Bordeaux et ancien numéro 3 de l'Office des stups, Stéphane Lapeyre, a été renvoyé en correctionnelle, selon Libération, pour "complicité de trafic de stupéfiants". Son ex-subordonné le capitaine Jocelyn Berret, devra aussi comparaître, ainsi que sept autres prévenus, trafiquants présumés et informateurs.

Tout a démarré en 2013 avec la mise sur écoute, l'arrestation, l'interrogatoire et les confidences d'un homme soupçonné d'importer plusieurs kilos de cocaïne depuis la Guyane vers le fret de l'aéroport d'Orly. Selon Libération qui a pu consulter l'ordonnance de renvoi des juges d'instruction en charge de l'affaire. Les magistrats y fustigent, selon le journal, "les multiples accrocs à la déontologie policière", les "techniques dévoyées", le "manque total de transparence" et "le contrôle très particulier du trafic par les enquêteurs en mesure de "téléguider" des importations de drogue, via leurs indics. Une affaire qui fait écho aux méthodes controversées de François Thierry, ancien grand chef de l'Office des stups, l'OCTRIS devenu OFAST, et également mis en examen dans deux autres dossiers.

Selon nos informations, Stéphane Lapeyre, en poste actuellement à Bordeaux, après être passé également par Bayonne, est considéré comme un très grand flic de la PJ, droit, très respecté de ses hommes. Quand il a été mis en cause dans cette affaire, les policiers de l'office avaient déposé leurs armes sur le bureau de la Direction Centrale de la Police Judiciaire.