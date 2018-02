Six communes et trois particuliers ont déposé un recours au Tribunal Administratif de Bastia pour faire annuler le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse, voté en octobre 2015.

Les mairies de Lecci, Peri, Purtivechju, Curbara, Calvi et Eccica Suarella remettent en cause certains Espaces Stratégiques Agricoles (ESA). Elles reprochent un changement des cartes agricoles pendant l’enquête publique. Certaines zones qui n'étaient pas agricoles au début de l'enquête le seraient devenues par la suite. Conséquence, des zones constructibles ou urbaines sont passées agricoles. Me Vaillant, avocat des plaignants dénonce une délimitation des zones agricoles aberrante :

Me Vaillant, avocat des requérants

« La Corse est une région agricole, il y a un véritable projet agricole qu’il faut défendre. La différence aujourd’hui tient au fait qu’un certain nombre de permis sont refusés dans les communes sur le fondement de cette cartographie improbable. La réglementation sur l’urbanisme de la Corse se maintiendra. Ce n’est qu’un problème graphique et un problème de délimitation de zones agricoles. _Certaines zones sont qualifiées d’espaces stratégiques agricoles alors que soit il y a une gendarmerie soit il y a le plus grand espace commercial de Corse actuel qui est implanté à cet endroit-là_, ou sur la commune de Corbara une zone d’activité économique. »

Certains des avocats demandent une remise à plat du document. Selon la Collectivité de Corse et ses deux avocats, les cartes n’ont pas été touchées. «Elles ont toujours été les mêmes, du début à la fin » soutient Me Pierre-Emmanuel Clois, « la concertation a été le maître-mot de ce PADDUC. » Un complot, des magouilles ? Une simple erreur, pour Me Clois :

Me Clois, avocat de la Collectivité de Corse

« Le seul impact, c’est simplement de savoir comment on a dessiné ces 12%, ce n’est pas le principe même des espaces stratégiques agricoles, qui eux sont parfaitement validés et conservés. D’ailleurs ils ne sont pas contestés de la part des communes requérantes. C’est simplement le fait de savoir bien les dessiner et d’avoir essentiellement bien informé le public de ce dessin, de cette cartographie des espaces. Ca s’arrête là. Il faut éventuellement refaire une carte et éventuellement consulter le public sur ces cartes-là. _C’est une simple erreur matérielle qui peut-être doit être corrigée, on verra ce que dit le tribunal au final_, nous en saurons plus le 1er mars. »

Le Rapporteur Public du Tribunal estime que la modification des zonages agricoles influe sur l’économie de l’île. En effet, les ESA représentent 10 à 12% du territoire insulaire. Il a donc demandé l’annulation partielle sur la partie Espace Stratégique Agricole. Le Tribunal a mis son jugement en délibéré au 1er Mars prochain.