Affaire des traces de sang à Périgueux : la piste d'un trafic de stupéfiants privilégiée

Plus d un mois après l'étrange affaire des traces de sang de la place du marché au bois à Périgueux, l’enquête progresse en toute discrétion. La justice reste, elle aussi, peu prolixe mais une hypothèse tient la corde, celle d'une altercation à propos d'une affaire de transaction de drogue.

Une bagarre pour une affaire de drogue

Le 17 septembre dernier, un voisin d'un appartement de la place du marché au bois à Périgueux appelle les pompiers. Il y a des traces de sang sur les volets et sur le balcon au deuxième étage. Lorsque les secours arrivent il n y a plus personne, mais il y a des traces de sang dans tout l'appartement. Et personne ne semble avoir été pris en charge pour bénéficier de soins. Les faits se seraient produits deux jours plus tôt. Des témoins ont vu trois personnes sortir de l'appartement. La justice saisie, ouvre une enquête pour disparition inquiétante

L'enquête s'annonce de longue durée

Pour la procureure de Périgueux, Solène Belaouar, on s'oriente vers une enquête de longue durée avec de nombreuses investigations techniques. L'appartement avait été réservé pour quelques jours sur la plateforme Airbnb. Le loueur avait laissé une identité et un numéro de téléphone au propriétaire, exploités depuis par la police judiciaire. L'enquête pourrait même se prolonger à l'extérieur du département et peut être à l'étranger. Les investigations techniques se poursuivent en toute discrétion.