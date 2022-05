Vers une nouvelle affaire Nordahl Lelandais ? Une lettre anonyme provoque l'ouverture d'une enquête

Est-ce une nouvelle affaire Lelandais ? En tout cas, le parquet de Grenoble a ouvert une enquête concernant le meurtrier de Maëlys et du caporal Noyer, après un signalement par lettre anonyme. C'est l'hebdomadaire Marianne qui, le premier, révèle cette possible affaire.

Tout est parti d'une lettre anonyme, tapée sur un ordinateur, envoyée depuis Grenoble au siège de l'association Assistance et recherche de personnes disparues (ARPD), révèle, ce jeudi, l'hebdomadaire Marianne (Article payant). Cette lettre a été reçue le 9 février dernier, en plein procès Lelandais. L'ARDP regroupe de nombreuses familles dont des proches ont disparu, sans laisser de traces, dans la région, notamment en Isère. La lettre, bourrée de fautes d'orthographe mais aussi de faits précis, est troublante.

Une lettre anonyme troublante

La personne qui l'a écrite -dont on ne peut savoir si c'est un homme ou une femme- explique qu'elle a rencontré Nordahl Lelandais, "Nono" comme elle le surnomme, entre 2012 et 2017, par l'intermédiaire des chiens. Lui en a un, Lelandais, en a deux, deux malinois, qu'il chérit par dessus tout.

Ensemble, ils allaient les entraîner en Chartreuse, peut-on lire dans la lettre. En septembre 2012, alors qu'ils roulent en direction du plateau des Petites Roches, ils croisent un homme qui marche, un peu bizarrement, au bord de la route. Il pourrait s'agir de Loïc, 43 ans et autiste, qui réside à la ferme de Bellechambre, à Sainte-Marie-du-Mont, en Isère. Lelandais s'arrête et l'insulte. L'homme prend peur et s'enfuit en direction des bois. Selon l'auteur de la lettre anonyme, Lelandais aurait ensuite lâché ses chiens sur l'homme qui n'aurait pas réapparu. Et pour cause.

Que raconte cette lettre anonyme ? Bernard Valézy, le président de l'ARPD, détaille les faits Copier

Une chasse à l'homme à l'aide de ses chiens ?

À l'époque, Loïc avait été porté disparu le 22 septembre 2012. On a retrouvé son corps un mois plus tard, le 13 octobre, au pied d'une barre rocheuse, dans le massif de Chartreuse. L'enquête avait conclu a un accident.

Aussitôt la lettre reçue, l'ARPD a contacté le parquet de Grenoble qui a ouvert une enquête. Elle a été confiée aux gendarmes de la SR de Grenoble pour tenter d'identifier l'auteur de cette lettre anonyme. La question qui se pose aujourd'hui de savoir si, comme l'affirme la lettre anonyme, en engageant cette chasse à l'homme à l'aide de ses chiens, Lelandais n'aurait pas poussé Loïc vers la mort. D'où l'importance d'en identifier l'auteur pour l'entendre sur ce dossier.

Nordahl Lelandais a été condamné en février dernier par la cour d'assises de l'Isère à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de la petite Maëlys, en août 2017. En mai 2021, il avait déjà été condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Arthur Noyer.