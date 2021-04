INFO FRANCE BLEU - Vers une rave-party près de Quintin dans les Côtes-d'Armor ?

Un cortège de plusieurs dizaines de voitures et fourgons s'est élancé depuis Langueux, près de Saint-Brieuc ce vendredi 30 avril vers 19 heures. Les jeunes conducteurs se dirigent vers Cohiniac, au nord de Quintin. Une rave party est envisagée ce week-end en Bretagne.

C'est un véritable jeu du chat et de la souris qui a lieu ce vendredi soir dans le sud des Côtes-d'Armor entre teufeurs et forces de l'ordre. Plusieurs dizaines de voitures, fourgons et camping-cars se sont rassemblés à Langueux, près de Saint-Brieuc vers 19 heures.

Des teufeurs venus du Gers et des Pyrénées-Atlantique

Alors qu'une rave party est évoquée depuis ce vendredi matin en Bretagne, ils ont formé un cortège et se sont retrouvés près de Cohiniac, à environ trois kilomètres au nord de Quintin (Côtes-d'Armor). Les plaques d'immatriculations sont très variées : les jeunes teufeurs viennent du Gers, des Pyrénées-Atlantique, du Maine-et-Loire et de la Vienne.

Une fois sur place, près de Cohiniac, les teufeurs ont découvert un amas de lisier déposé par un agriculteur. Une forte présence policière a suivi à la trace le cortège, qui a emprunté de nombreux détours. Un hélicoptère de la gendarmerie est mobilisé.

Les préfets des quatre départements bretons ont pris des arrêtés interdisant tout rassemblement festif à caractère musical ce week-end.

