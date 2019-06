Vers une sortie de crise pour les piscines grenobloises : elles rouvrent vendredi 28 juin

Après deux journées de longues négociations avec les employés municipaux, la ville de Grenoble a abouti à un accord. Les employés municipaux vont reprendre le travail ce vendredi, mais les horaires sont aménagés et les contrôles seront renforcés. Le climat sera-t-il plus apaisé ?

Grenoble, France

On va pouvoir retourner se rafraîchir dans les piscines de Grenoble. Heureusement, vu les températures. Les piscines Jean Bron et des Dauphins vont rouvrir ce vendredi 28 juin. Elles était fermées depuis mercredi, les agents protestants après plusieurs incidents et incivilités, notamment l'affaire du burkini.

Réunions avec la mairie

Jeudi 27 juin une nouvelle réunion s'est tenue avec la mairie, elle s'est conclue par une série de mesures, et donc la réouverture progressive des deux piscines. Dans un premier temps, ce sera uniquement de 10h à 14h. Les horaires seront encore aménagés la semaine prochaine, avec la période 16h-20h en plus, avant un retour à la normale (10h-20h) le jeudi 11 juillet.

La police municipale passera de manière renforcée dans le secteur, le nombre d'agents de sécurité augmentera de 50% à Jean Bron, et de 25% à celle des Dauphins.

Lundi et mardi, de nombreuses incivilités

Maud Tavel, adjointe en charge du personnel : "Ce droit de retrait vient d'une accumulation de plusieurs incivilités qui ont démarré dimanche, avec le burkini, mais ensuite se sont ajoutés d'autres événements. Lundi, on a une quinzaine de jeunes qui ont tenté de forcer l'entrée de la piscine. Mardi, à la piscine des dauphins deux personnes très fortement alcoolisées, et puis sur Jean Bron, en fin de journée, un groupe d'une dizaine de personnes a refusé de sortir de l'eau à l'heure de la fermeture des bassins".

La municipalité est-elle sur ses gardes avant le week-end et les nouvelles actions annoncées par Alliance Citoyenne ? "On fera appliquer à tous les usagers qui entrent dans nos deux piscines la tenue exigée par le règlement, effectivement".