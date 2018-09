Guy Chérel, entraîneur de chevaux d'obstacles très connu, a été interpellé lundi à son écurie de Maisons-Laffitte (Yvelines) et mis en examen pour soupçons de dopage. Il a été placé sous contrôle judiciaire. En parallèle, un pharmacien et un vétérinaire ont aussi été arrêtés.

Deux arrestations ont eu lieu en parallèle lundi en Ile-de-France dans une affaire de dopage présumé dans le milieu hippique. Ce sont des enquêteurs du service des courses et jeux de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) qui ont mené les investigations.

Un entraîneur de renom, un pharmacien et un vétérinaire dans les mailles du filet

Dans les Yvelines, la police a interpellé l'un des entraîneurs de chevaux d'obstacles les plus renommés de l’hexagone. Guy Chérel, 58 ans, a été mis en examen à Versailles et placé sous contrôle judiciaire. Il a été arrêté à son écurie de Maisons-Laffitte (Yvelines). Dans le même temps, un pharmacien était arrêté en Seine-et-Marne, indique le parquet de Versailles.

Ces interpellations ont été réalisées dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en février 2018 pour des soupçons de dopage sur des chevaux de course dont l'entraîneur s'occupait.

Un troisième homme, un vétérinaire italien, a lui aussi été placé en garde à vue. Il devait être présenté à un juge mercredi et il pourrait lui-aussi être mis en examen.

La société organisatrice de courses France Galop n'a pas souhaité faire de commentaire sur ce dossier.

Soupçons de dopage

Des perquisitions ont été menées dans l'écurie de Guy Chérel, a indiqué une source proche du dossier. L'entraîneur et le pharmacien ont été déférés mardi dans l'après-midi. Ils ont été mis en examen pour "escroquerie en bande organisée", "acquisition", "détention" et "transport illicites de substances, plantes, préparations ou médicaments inscrits sur les liste I et II ou classées comme psychotropes".

Guy Chérel est le quatrième meilleur entraîneur de chevaux d'obstacles en France en nombre de victoires. C'est le premier en Ile-de-France. Il possède 110 chevaux à l'entraînement ainsi qu'un haras à Gavray (Manche). Il a eu en 2018 plus de 3,6 millions d'euros en gains de course.

Cette affaire n'est pas la première du genre dans le milieu hippique

En juillet 2017, l'un des meilleurs entraîneurs français de trot, Fabrice Souloy, avait été exclu 15 ans pour dopage par les autorités hippiques en Norvège et suspendu un an en Suède. Il avait dû verser 104.000 euros d'amende.

Des traces de cobalt "très supérieures" à celles admises avaient été retrouvées sur des trotteurs qu'il entraînait. Il avait été aussi suspendu pour un an en France en janvier 2017, pour une autre affaire du même genre.