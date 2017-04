Version contre version dans le procès de la bagarre mortelle à Beaune

Chacun sa théorie toujours aux assises de Cote d'Or. Au deuxième jour du procès de deux frères impliqués dans une bagarre mortelle à Beaune en 2014, les débats confirment que c'est bien version contre version dans cette affaire et que les éléments matériels de l'enquête ne permettent pas de faire p

Ni la témoin de l'accident, ni le récit ultra précis du capitaine de police, ni même les explications pourtant très attendues du médecin légiste n'ont aidé la cour à se faire un avis. Seule confirmation : les blessures des deux victimes sont effectivement importantes. Amin a été littéralement séché par le seul et unique coup de poing qu'il a reçu, "ce qu'on pourrait qualifier de bon coup de poing" dit le légiste - et l'autre victime a les lèvres et l'arcade très ouvertes mais "ça peut aussi bien être le volant qu'il percute pendant l'accident "qu'un coup seul autre coup de poing. Il y a donc eu des coups de poing de la part des deux frères accusés, mais il reste à définir s'ils étaient gratuits ou s'ils répondaient, comme ils le prétendent à une première claque mise par Amin.

La bonne foi des deux frères

Ce que l'enquêteur confirme également, c'est l'impression de bonne foi des deux frères qui sont interpellés deux semaines après la bagarre, parce qu'ils viennent de se dénoncer d'eux-même à leurs employeurs. "Ils n'étaient pas connu de nos services et ils ne connaissaient absolument pas nos techniques d'interrogatoires", explique le capitaine de police qui rappelle qu'ils plaident tous les deux la légitime défense depuis le début. La témoin de l'accident, elle, une jeune femme qui passe par là et que les deux victimes tentent de draguer, croit se souvenir que c'est bien le frère aîné qui était le plus agressif de tous en sortant de sa voiture, mais dans la pénombre de cette nuit-là, elle n'est pas très sûre.

Pour aider les jurés, les deux accusés et la victime seront réentendus par la cour cet après-midi.