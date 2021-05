Vertou : arrêtés en plein cambriolage, les deux hommes étaient déjà recherchés

Mardi 18 mai, en milieu de matinée, les gendarmes sont appelés pour un cambriolage en cours à Vertou, route de Nantes. Trois personnes sont entrées dans une maison par la véranda et fouillent toutes les pièces. Arrivés à temps pour les interpeller en flagrant délit, les équipes de gendarmeries ont réalisé que deux des hommes étaient recherchés pour vol à la roulotte.

Pris en flagrant délit

Au moment où les gendarmes arrivent sur place, les auteurs du cambriolage volent des bijoux, des sacs à dos, des vêtements et "trois vélos type de haute qualité". La maison visitée est un logement loué par une association d'accueil qui se trouve à Beautour en Vertou. Les objets volés sont retrouvés pendant illustration.

Obligation de quitter le territoire

Une fois les trois voleurs interpellés, les gendarmes découvrent une carte d'identité et un permis de conduite étrangers. C'est ce qui permet de remonter jusqu'aux deux hommes, recherchés pour un vol à la roulotte commis à Vertou au début du mois de mai. D'origine marocaine et algérienne, ils sont convoqués devant le tribunal de Nantes et recevrons une Obligation de quitter le territoire français.