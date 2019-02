Vertou : il ouvre le coffre-fort de la salle à manger et vole pour 25 000 euros de bijoux et d'argent liquide

Un jeune homme de 18 ans est soupçonné d'avoir forcé le coffre-fort d'un particulier l'été dernier à Vertou (44). Il a été confondu par son ADN et vient de sortir de garde à vue chez les gendarmes. La victime estime le préjudice à 25 000 euros. Des bijoux et plusieurs montres de marque ont disparu.

Vertou, France

Un Nantais de 18 ans est soupçonné d'avoir forcé le coffre-fort d'un particulier l'été dernier à Vertou près de Nantes (44). Il a été confondu par son ADN. Les gendarmes viennent de l'entendre en garde à vue. La victime estime le préjudice à 25 000 euros. Des bijoux et plusieurs montres de marque ont disparu.

Trace de sang

Le cambrioleur présumé âgé de tout juste 18 ans au moment des faits, se blesse en forçant le coffre-fort. Selon les gendarmes il se sert de plusieurs outils dont une affûteuse appartenant à la victime. Et il laisse derrière lui une trace de sang. Son profil ADN livré aux gendarmes sur un plateau !

Montres de marque

Le jeune homme, Nantais, est connu de la justice pour une affaire de stupéfiants et une autre de vol aggravé. Il travaille, il a un CDI de livreur. L'été dernier, entre le 3 et le 20 août, il force la fenêtre de la salle de bain puis fouille toutes les pièces de cette habitation située en zone pavillonnaire. Il découvre le coffre-fort dans un placard de la salle à manger "par hasard" assure-t-il et met la main sur un petit trésor : il y en a selon la victime pour 25 000 euros. De l'argent en liquide et des bijoux : boucles d'oreilles, chevalières, médailles de baptêmes, bague et montres de marque "Longines", "Armani", "Tissot", "Gucci". Des bijoux depuis longtemps revendus.

Le jeune homme a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Il sera convoqué ultérieurement pour une audience de plaider-coupable.