Vertou : le principal du collège Saint-Blaise suspendu le temps d'une enquête dans une affaire de moeurs

Le principal du collège Saint-Blaise de Vertou est suspendu de ses fonctions. Il est au cœur d'une information judiciaire ouverte après la plainte d'une mère de famille. Elle a été alertée par son fils de 15 ans. Il s'agit d'une affaire de mœurs qui se déroule dans la sphère privée.

Le principal du collège Saint-Blaise de Vertou est suspendu de ses fonctions par la direction diocésaine. Jusqu'à nouvel ordre. La justice enquête pour démêler les fils d'une affaire de mœurs qui se déroule dans la sphère privée. A Vertou, les parents et les élèves restent très prudents. Ils mettent en avant la présomption d'innocence.

Voilà ce que rapporte cette élève de 6ème après en avoir parlé en classe avec ses enseignants :

La rumeur l'accuse de pédophilie, mais les profs nous disent que c'est sûrement pas ça. On sait pas en fait de quoi il est accusé - une élève de 6ème

Le principal du collège Saint-Blaise de Vertou est au centre d'une information judiciaire. C'est une mère de famille qui a porté plainte début décembre. Elle a appris que son fils de 15 ans l'avait accueilli dans l'appartement familial dans le but d'avoir des relations sexuelles après une rencontre sur internet. L'homme âgé de 53 ans a été placé en garde à vue mais pas mis en examen. Pour l'heure il est témoin assisté. L'adolescent n'est pas scolarisé à Saint-Blaise. Il vit dans l'agglomération nantaise.

Un mail à tous les parents

Les parents des 1250 élèves du collège - c'est le plus grand établissement privé du département - ont été informés de la suspension du principal par mail. Question de cohérence et de sagesse explique Hervé Bonamy directeur de l'enseignement catholique de Loire-Atlantique.

Il faut un minimum de cohérence entre l'activité professionnelle et la situation personnelle - Hervé Bonamy

Et d'ajouter :

C'est un moment douloureux, c'est un chef d'établissement très apprécié, très à l'écoute des différents acteurs de la communauté éducative - Hervé Bonamy

Tous les parents d'élèves ont reçu ce courrier par mail. - DR

Cette mère de famille prend acte, sa fille est en classe de 3ème, elle attend les conclusions de l'enquête.

Moi j'ai pas peur pour ma fille. On va laisser la justice faire, on en parlera quand les faits seront avérés - la mère d'une élève de 3ème

Des auditions complémentaires sont prévues. Et peut-être même d'après le procureur, une confrontation entre le mis en cause et l'adolescent. Ainsi que des expertises psychologiques. A l'issue de quoi il n' y aura que deux issues possibles : une mise en examen, ou un non-lieu.