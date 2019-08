Vertou : un enfant de 1 ans meurt dans l'incendie d'une caravane

Au total, six caravanes ont brûlé à Vertou, ce samedi après-midi. Dans l'une d'elle, le corps d'un garçon de 1 ans a été retrouvé.

Vertou, France

Le feu s'est déclaré en début d'après-midi, ce samedi 3 août : six caravanes sont parties en fumées, sur un terrain au croisement entre la route de la Fontenelle et la route de Clisson. Le petit garçon de un an a été retrouvé sans vie dans l'une d'elles.

L'hypothèse de l'accident privilégiée

Les gendarmes ont ouvert une enquête. Une autopsie aura lieu dimanche, mais pour le moment, la piste de l'accident est privilégiée. L'origine du feu n'est pas encore connue.

17 personnes doivent être relogées. Il n'y a pas de blessé.