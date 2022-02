Vesna, apatride mais qui n'est toujours pas reconnue à Grenoble, son patron ne décolère pas

C'était en octobre 2021 : Pierre Pavy, restaurateur grenoblois, patron du "5" le restaurant du musée de Grenoble, posait tout sourire avec Vesna. La jeune femme rom de 19 ans, serveuse dans le restaurant, venait d'obtenir après un long combat administratif reconnaissance, à défaut de mieux, d'un statut d'apatride qui lui octroie certains droits, dont celui de rester en France et de continuer à travailler et vivre à Grenoble. Quatre mois après l'ouvrage est à remettre sur le métier, parce que, raconte Pierre Pavy, une fonctionnaire de la Préfecture de l'Isère a soulevé, au moment de régulariser la situation, que rien ne prouvait que le document de l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) était un vrai ! Refusant ensuite de passer un coup de fil.

Retour à la case départ... ou presque

"C'est le monde de l'absurdie, réagit le restaurateur, c'est totalement incompréhensible [...] Nous sommes au monde du numérique et là, je ne demande qu'un coup de téléphone. Un coup de téléphone ! On retombe à Thomas Edison pratiquement... Les bras m'en sont tombés mais Vesna et l'assistante sociale elles se sont mise à pleurer parce qu'elle ne comprenaient pas". Une fin de non recevoir, que le restaurateur et sa protégée espèrent provisoire, mais à laquelle surtout ils ne s'attendaient pas du tout. "Vesna à connu tous les refus possibles, explique encore Pierre Pavy : Il n'y a pas votre photo. Là vous souriez trop. Ce n'est pas le bon timbre fiscal. Vous n'avez pas le bon papier, le bon Cerfa...etc Mais là, c'était fini. On venait chercher le sésame qui lui permettra d'avoir accès à la sécurité sociale, d'avoir la mutuelle d'entreprise et ainsi de suite, d'avoir droit aux APL. Eh bien non, c'est reparti pour un tour".

La seule solution immédiatement : un recours gracieux

De dépits Pierre Pavy dit alors avoir contacté "un ami qui est dans la préfectorale", qui lui a recommandé de faire un recours gracieux, avant éventuellement d'aller porter l'affaire devant les tribunaux. Vesna et lui vont également demander à l'Ofpra de prendre attache avec la Préfecture de l'Isère. Le courrier de recours est envoyé en copie au maire de Grenoble Eric Piolle et à la députée du secteur Camille Galliard-Minier. Eh espérant faire bouger les choses. "On espère qu'on on aura vite un rendez vous à nouveau, dit Pierre Pavy, pour dire oui, on s'est trompé, on a fait une erreur. Je ne demande pas des excuses, mais que Vesna puisse vivre normalement. Elle fait vivre une famille de huit personnes autour de sa petite paye de serveuse au restaurant le 5".