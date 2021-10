Vesoul, 7 personnes en détention provisoire après un coup de filet dans le milieu de la drogue et du jeu

Après le coup de filet le week-end dernier dans le quartier du Montmarin à Vesoul, 11 personnes interpelées ont été présentées au parquet. 7 personnes sont placées en détention provisoire et 5 placées sous contrôle judiciaire. des interpellations dans le milieu de la drogue et du jeu.

120 gendarmes avaient fait une descente les 9 et 10 octobre 2021 dans le quartier du Montmarin à Vesoul et au centre ville, l'opération dans le milieu du trafic de stupéfiants et l'organisation de jeux d'argent et de hasard illicites s'était soldé par l'interpellation de onze personnes.

Depuis lundi, à l'issue des garde à vue, un total de 12 personnes ont été présentées au parquet. Des présentations devant la juge d'instruction du tribunal judiciaire de Vesoul qui ont pris fin ce jeudi soir.

Il s'agit de onze hommes âgés de 22 à 45 ans, de deux femmes de 30 et 58 ans, ainsi que d'un mineur de 17 ans.

Le week-end il y a avait eu 11 interpellations, mais au total ce sont 14 personnes qui ont été placées en garde à vue dans le cadre de cette instruction judiciaire.

A l'issue de cette présentation au parquet de Vesoul, sept personnes ont été placées en détention provisoire et cinq placées sous contrôle judiciaire, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de trafic de produits stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs et organisation de jeux d'argent et de hasard en bande organisée.

Les jeux d'argent et de hasard illicites, consistant en parties de poker, se déroulaient dans un hangar du centre ville de Vesoul. C'est à cet endroit qu'ont été saisis les 194 pieds de cannabis, dont la culture était favorisée par une installation constituée de lampes à sodium et d'un système de ventilation et d'extraction. De l'herbe et de la résine de cannabis, de la cocaïne et environ 20 000 euros en espèce ont également été saisis lors de perquisitions effectuées dans le quartier du Montmarin à Vesoul.