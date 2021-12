Vesoul : contrefaçon de parfums, 6 prévenus condamnés à verser 1 euro symbolique à des grandes marques de luxe

Une vingtaine de grandes marques de luxe se sont portées partie civile et ont demandé plus de 100 000 euros de dommages. Le tribunal correctionnel de Vesoul a jugé 4 femmes et 2 hommes de Haute-Saône qui ont acheté ou vendu des flacons de parfum de contrefaçon.