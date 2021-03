Vesoul : démantèlement d'un réseau de transport routier non déclaré

10 personnes interpellées dans une affaire internationale de chauffeurs routiers non déclarés. Le responsable d'une entreprise du Haut-Rhin avait créé des sociétés en Pologne et en Slovaquie. GEFCO est soupçonnée d'avoir fait appel à des chauffeurs non déclarés en France.