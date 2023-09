Vesoul : deux anciens pompiers condamnés à de la prison avec sursis pour 18 incendies volontaires

Les forces de l'ordre ont réussi à les arrêter le 3 avril 2021, après un incendie dans une exploitation agricole à Charmoille, près de Vesoul. Un dispositif avec un hélicoptère avait alors été déployé. Deux anciens pompiers volontaires de 21 et 22 ans ont été condamnés ce mercredi 7 septembre à quatre et trois ans de prison avec sursis, par le tribunal judiciaire de Vesoul. Ils ont été reconnus coupables de 18 incendies dans le secteur.

"On a eu l'idée, la première fois, en courant. On était d’astreinte. L’activité était calme à la caserne", a expliqué à la barre le premier jeune homme, qui est le plus âgé. A la question de la présidente "Etiez-vous attirés par le feu ?", le second a fondu en larme et répondu : "Non", la voix tremblotante. Son ami a expliqué que "c’était pour se faire plus d’argent et avoir de la reconnaissance" de leurs pairs. Les pompiers volontaires reçoivent des indemnités financières uniquement lorsqu'ils partent en intervention.

"J’étais faible psychologiquement"

Devant le tribunal, le plus jeune s'est définit comme influençable : "J’étais faible psychologiquement. Je n’avais pas confiance en moi. J’avais de l’admiration pour lui." Le Haut-Saônois a souligné qu’il a plusieurs fois essayé de convaincre son collègue "d’arrêter", mais il n’a "jamais réussi". Son ami allumait principalement le feu et lui était chargé de surveiller les alentours, souvent dans une voiture.

Les avocats des parties civiles se sont interrogés, pendant l’audience, sur la responsabilité de chacun. Il ont aussi évoqués les études "paradoxales" d’infirmier du plus âgé, aujourd’hui arrêtées. Arthur Clerget, le substitut du procureur, a de son côté écarté la notion "de contrainte". Pour lui, "les deux anciens pompiers n’ont pas pensés à leurs collègues et aux propriétaires", victimes des incendies. Il avait requis trois et deux ans de prison avec sursis.

Une nouvelle audience est prévue le 26 octobre au tribunal judiciaire de Vesoul pour se pencher sur l'indemnisation des parties civiles.