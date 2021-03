Vesoul (Haute-Saône) : le PDG de GEFCO, société de transport, mis en examen pour travail dissimulé

Plus d'une semaine après les mises en examen de 9 responsables de la société de transport GEFCO, le PDG de l'entreprise est mis en examen ce lundi 29 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul en tant que responsable légal de la société. Plusieurs sites sont basés dans le Doubs (Sochaux et Étupes) ainsi qu'en Haute-Saône (Noidans-lès-Vesoul).

35 chauffeurs étrangers transitaient dans des conditions indignes sur la base logistique de Quincey (Haute-Saône). - Emmanuel Dupic, procureur de la République de Vesoul.

L'Office central de lutte contre le travail illégal explique que le PDG de GEFCO demeure suspect de "travail dissimulé" et de "recours en bande organisée au service d'une personne exerçant un travail dissimulé". Il aurait bénéficié d'un système illégal de "prêts" de chauffeurs-routiers par des entreprises étrangères (Pologne et Slovaquie) pour son activité en France. Ces mises en examen tombent après trois ans d'enquête menés par la Dreal de Bourgogne-Franche-Comté (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement).

à lire aussi Vesoul : démantèlement d'un réseau de transport routier non déclaré

Préjudice estimé par l'Urssaf à 800 000 euros

Les 10 responsables de la société de transport GEFCO mis en examen pour l'heure, dont le PDG, sont soupçonnés "d'avoir voulu échapper au paiement de leurs cotisations sociales en France", explique Emmanuel Dupic, le procureur de la République de Vesoul.

Il ajoute que le préjudice serait estimé par l'Urssaf (l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales) à une perte de 800 000 euros entre les années 2015 et 2018.