Affaire Narumi : avec Nicolas Zepeda, Vesoul se prépare à accueillir un procès à portée internationale

C'est un procès de grande ampleur qui s'ouvre devant les assises de la Haute-Saône mardi 21 février : le procès en appel de Nicolas Zepeda pour l'assassinat de Narumi Kurosaki . Le Chilien, qui a désormais 32 ans, a été condamné en première instance à 28 ans de réclusion criminelle , en avril 2018, par la Cour d'assise du Doubs. Il avait fait appel au lendemain de sa condamnation.

Ce deuxième acte judiciaire a donc lieu un peu moins d'un an plus tard à Vesoul. La ville de 14.000 habitants, préfecture de la Haute-Saône, a connu un procès à la portée médiatique similaire dans son histoire récente. En novembre 2020, Jonathann Daval a été jugé devant la Cour d'assise de la Haute-Saône. Il a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme. Ce procès avait attiré des dizaines de journalistes venus de toute la France.

Une organisation internationale

Cette fois-ci, en plus des médias français, il y aura des journalistes chiliens pour le côté Zepeda et des journaliste japonais pour le côté Kurosaki. La logistique judiciaire internationale a déjà été bien rodée pendant le premier procès.

Les débats se tiendront tour à tour en français, en espagnol et en japonais. Ils seront traduits en simultané. Nicolas Zepeda répondra en espagnol. La mère et la sœur de Narumi Kurosaki, qui seront à nouveau présentes, parleront en japonais.

Certains témoins seront interrogés en visioconférence depuis le Japon et le Chili. Il a donc fallu s'organiser avec les décalages horaires. Il faut compter huit heures de plus pour le Japon, cinq heures de moins pour le Chili.

Une vingtaine de médias sont accrédités pour assister au procès avec parfois plusieurs journalistes sur place, notamment pour les équipes de télévisions. Tout ce monde sera réparti dans trois salles. Dans la salle principale, celle des assises, il y a 18 places pour les journalistes, dont certaines sont réservées aux médias locaux comme l'Est républicain, France 3 et France Bleu Besançon.

Hôtels et cafés font le plein

En plus des dizaines de journalistes, Vesoul accueille les parties civiles et leurs avocats, mais aussi les magistrats de la Cour d'appel de Besançon. Le Grand hôtel du Nord n'a plus de chambre disponible pendant la durée du procès. "On est plein à 100%, les 28 chambres sont complètes", souligne la directrice de l'hôtel, Luba Burakova.

Une partie de ces chambres sont également prises par des festivaliers du Festival international des Cinémas d'Asie qui tombe en plein milieu du procès, du 28 février au 7 mars. "Ce remplissage c'est un petit peu exceptionnel, parce qu'en hiver il n'y a pas beaucoup d'activité sur le secteur, donc ça nous fait un chiffre d'affaires assez important", se réjouit Luba Burakova.

Pendant le procès de Jonathann Daval, en plein deuxième confinement, les bars et les restaurants ne pouvaient pas accueillir de client. Mais, à la demande générale, le Café français juste devant le Palais de justice s'était arrangé avec les règles. "Tout ce qui était journalistes, magistrature et avocats rentraient à l'intérieur du bar quand-même, malgré l'interdiction au niveau national", se rappelle Patrick Pelletier. Le patron du café s'attend à avoir encore beaucoup de monde. "J'ai prévu deux renforts pour m'aider à travailler au niveau cuisine et service. S'il faut plus de personnes, on avisera au dernier moment", explique-t-il.

Aux assises, les audiences peuvent durer jusque tard dans la soirée. Le Café français prévoit d'étendre ses horaires en fonction du rythme du procès. Au Grand Hôtel du Nord, le bar fermera aussi plus tard.

