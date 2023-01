Vesoul : un quadragénaire drogué fuit la police au volant d'une voiture volée

La scène se passe à 22h, vendredi 30 décembre, à Vesoul. Une voiture roule à vive allure en ville alors les policiers la prennent en chasse. Le conducteur refuse de s'arrêter. La course poursuite dure quelques minutes pendant lesquelles le chauffard, un Haut-Saônois de 40 ans, commet une dizaine d'infractions au code de la route en plus de son refus d'obtempérer. Il percute légèrement une voiture de police et finit sa course à Navenne, rue Pierre Curie.

Lui et ses deux passagers, une femme de 21 ans et un homme de 20 ans, prennent la fuite à pieds. Ils sont rattrapés un peu plus loin par les agents qui les interpellent après les avoir maîtrisés, car tous se débattent.

Des poursuites judiciaires

Le conducteur a sur lui 28 grammes de cocaïne et 5 grammes d'héroïne. Il est lui-même drogué. Il n'a pas de permis de conduire, son véhicule est signalé volé et les plaques d'immatriculation sont fausses. De plus, il est en état de récidive pour conduite sans permis et sous drogues. Il sera donc jugé dans les prochains mois au tribunal de Vesoul.

Les policiers retrouvent aussi un peu de cocaïne dans la chaussette du passager "pour sa consommation personnelle". Il devra payer une amende de 600 euros. La passagère, elle, ne sera pas poursuivie. Mais, comme les deux hommes, elle est déjà connue des services de police.