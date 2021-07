Des vêtements de marque contrefaits saisis sur le marché de Ganges

C'est le département "Propriété Intellectuelle" d’un groupe de marques premium qui a signalé aux gendarmes de l'Hérault une possible vente de vêtements contrefaits sur le marché de Ganges. Quatre jours plus tard, le 2 juillet, les militaires de Ganges et Lodève organisent une opération de contrôle sur ce marché et tombent sur un vendeur ambulant qui, justement, propose des vêtements de la marque Lacoste.

Ces vêtements s'avèrent contrefaits et sont donc saisis. 89 articles, ensembles, robes, polos seront détruits. Le vendeur, un sexagénaire, explique avoir acheté le lot à deux jeunes sur le marché d'Agde pour 500 euros. Il est convoqué au Tribunal judiciaire de Montpellier le 18 octobre.