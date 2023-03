Vétusté de la maison d'arrêt de La Talaudière : l'une des "pires prisons en métropole" selon l'OIP

L'Observatoire international des prisons (OIP) a listé une trentaine de points possibles d'amélioration des conditions de vie des détenus à la maison d'arrêt de La Talaudière (Loire). L'OIP a saisi en référé-liberté le tribunal administratif de Lyon dans le but de faire intervenir l'administration pénitentiaire face à la vétusté de la prison stéphanoise. Mais la justice n'a émis que deux obligations : réparer le parafoudre et fournir régulièrement des produits de nettoyage aux détenus. L'OIP va donc saisir le Conseil d'État, explique sa coordinatrice pour la région sud-est, Charline Becker.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Votre référé-liberté auprès du tribunal administratif de Lyon était-il un coup d'épée dans l'eau ?

Charline Becker : Non puisque du coup, on va faire appel de sa décision au Conseil d'Etat. C'est une décision qui est décevante mais qui n'est pas surprenante puisque le même juge qui a rendu cette décision avait déjà trié notre requête la première fois sans vouloir l'audiencer. Donc on savait qu'on ne tombait pas sur quelqu'un d'a priori favorable à notre demande. Mais au regard de l'urgence de la situation à la prison de Saint-Étienne, on ne baisse pas les bras et on va monté directement au Conseil d'État pour qu'on prenne acte des conditions inhumaines dans lesquelles les détenus vivent actuellement à la prison.

La décision rendue par la justice administrative est-elle commune ?

En tout cas, c'est une décision qui va un peu à l'encontre de jurisprudence qu'on a pu constater ces dix dernières années et effectivement, il y a une réelle urgence à la prison Saint-Étienne, c'est-à-dire que c'est peut être aujourd'hui une des pires prisons en métropole. Il y a de l'eau qui s'infiltre partout, par le toit, par les fenêtres. Les châssis des fenêtres sont pourris, donc quand il pleut avec un peu de vent l'eau rentre dans les cellules. Il y a des flaques d'eau d ans les coursives, il y a des rats, il y a des cafards, il y a des cellules dont les murs sont marrons -on ne sait pas si c'est des graffitis ou des déjections - des toilettes qui sont rouillées. Oui, c'est des conditions de détention abjectes. S'ajoutent à ça des problèmes d'accès aux soins avec plus d'un an d'attente pour une psychologue, c'est des conditions à rendre fou.

Ces délais sont-ils plus courts ailleurs ?

De manière générale, dans les prisons, le temps d'attente pour voir des psychologues ou des psychiatres est long. Mais un an pour un psychologue, ça nous semble particulièrement long.

Un suivi plus régulier serait-il vraiment un moyen d'améliorer le quotidien des détenus ?

Un moyen parmi de nombreux autres moyens qu'on soulevait. Évidemment, pouvoir voir un psychologue, ça soulage, ça n'arrangerait pas tout. Réhabiliter la prison, effectivement, là, ça pourrait quand même changer le quotidien de centaines de personnes qui y sont détenues.

Mais des travaux sont en cours à la maison d'arrêt de La Talaudière, ne vont-ils pas déjà permettre d'améliorer l'état de la prison ?

Suite à la visite de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté en 2009, il y a effectivement des travaux qui ont commencé. Mais ils ont notamment commencé par sécuriser la prison vis-à-vis de l'extérieur, avec un pare-vue et des outils pour limiter les projections. Donc on voit bien que ce sont des travaux qui sont orientés sécurité et non pas dignité des personnes incarcérées. Et de toute manière, vu l'état de vétusté de la prison, vu sa fragilité aussi vu que le bâtiment est structurellement assez instable, ces travaux, c'est un peu un pansement sur une jambe de bois.

Qu'avez-vous précisément lors de votre visite de la prison de La Talaudière ?

Oui, j'y étais et ce n'est pas la première prison que je visite. J'ai visité d'autres prisons qui étaient aussi surpeuplées et cetera, mais là vraiment, l'insalubrité, le moisi, les murs qui tombent en miettes, les peintures qui cloquent, les vitres brisées, les inondations dans les bureaux des surveillants qui les contraignent à descendre d'un étage pour travailler. C'était la première fois que je voyais ça.

Il y avait un projet de nouvelle prison dans la Loire, qui a été abandonné en 2018 . Est-ce là le fond du problème : personne ne veut accueillir de nouvelle prison ?

On constate qu'il y a effectivement beaucoup d'opposition à construire de nouvelles prisons. Opposition que l'on rejoint aussi à l'OIP puisque nous, construire des nouvelles prisons, ce n'est pas une solution. On constate depuis 40 ans que plus on construit de nouvelles prisons, plus on les remplit. Et aussitôt construites du coup, ces prisons sont aussitôt surpeuplées, dégradées, insalubres. Donc détruire une prison insalubre pour en construire une nouvelle qui sera dans tous les cas aussitôt surpeuplée et avec des conditions désastreuses, ça ne nous paraît pas non plus la solution. Nous, on plaide pour incarcérer moins de personnes, moins longtemps, dans des meilleures conditions. On pense que tout ça, ça serait quand même bien plus efficace en terme de réinsertion et de retour un peu apaisé dans la société.

Qu'est-ce-qui pourrait être fait dans l'immédiat selon vous en attendant une éventuelle réhabilitation plus large de la maison d'arrêt ?

C'est dur de prioriser parmi les 37 points qui, à notre sens, sont tous urgents. Moi, ce qui m'a personnellement le plus marqué dans cette visite, outre l'état des cours de promenade qui sont juste des blocs de ciment nus jonchés de détritus, peuplés de rats et où, ça pue - pardonnez-moi l'expression- il y a aussi les fenêtres. Je me dis comment on peut incarcérer des gens avec des fenêtres qui n'en sont pas et où il pleut dans les cellules ? Ça n'a pas d'âge ces conditions d'incarcération.