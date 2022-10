Veuil : Le village se lance à son tour dans la vidéoprotection

De plus en plus de villages de l'Indre succombent aux sirènes de la vidéoprotection. Dans le département, plusieurs communes sont déjà équipés, d'autres sont en pleine procédure pour s'en procurer, comme Villentrois-Faverolles-en-Berry.

Veuil, village de 380 habitants, devient la dernière commune à s'équiper d'un nouveau système de vidéoprotection. Elle a installé ses caméras il y'a trois semaines mais le lancement officiel de la vidéoprotection, ce sera la semaine prochaine annonce le maire Joël Rety. Il attend d'avoir la signalisation "vidéoprotection" avant de mettre en route le système.

"C'était ça ou on arrêtait les expos"

Les raisons invoquées pour cette installation : La sécurité. "Il n'y a pas beaucoup de grabuge, mais mieux vaut prévenir que guérir" justifie Joël Rety. Une autre raison l'a également poussé à investir dans ce système de caméras : "on fait une exposition à ciel ouvert pendant deux mois avec des œuvres d'arts exposées en extérieur. L'absence de caméra posait des problèmes car les artistes ne pouvait plus exposer à cause des assurances."

Coût de l'installation : environ 25 000 euros, dont 60% payé par des subventions, notamment au niveau du département.

Vidéoprotection : la multiplication depuis 2020

A Vicq-sur-Nahon, cela fait deux ans presque jour pour jour que les caméras scrutent les principaux axes de la commune. "On l'a mise en place (la vidéoprotection ndlr) car même s'il n'y a pas tant d'incivilités que ça, mieux vaut qu'il n'y en ai plus du tout" assume le maire Jean Charles Guillet.

Et bilan de ces deux années : "Je ne dirais pas qu'il y'a eu de changements visibles, mais on peut voir des fois des personnes passer en voiture avec du matériel volé, et on peut ainsi les retrouver facilement. L'important, c'est de se sentir plus en sécurité" conclut le maire.

Veuil rejoint donc la liste des villages équipés. Il y a quelques semaines, Déols inaugurait son système, l'année dernière c'était La Vernelle. Villedieu-sur-Indre quant à elle s'est équipé de 22 caméras.