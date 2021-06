Avec un médecin pour 1 600 habitants, l'Indre est le département de la région Centre-Val de Loire le plus touché par la désertification médicale. Pour certains patients, trouver un médecin traitant peut relever du parcours du combattant.

"On veut laisser mourir les gens ou quoi ?" : la colère d'un fils qui ne trouve pas de médecin pour sa mère

C'est une colère empreinte de désarroi. Celle de Stéphane dont la maman, presque 78 ans, qui habite Neuillay-les-Bois, ne trouve pas de médecin traitant depuis le départ de son docteur pour Poitiers, il y a deux ans. La maman de Stéphane n'est pas vraiment en bonne santé : elle porte notamment un pacemaker (stimulateur cardiaque) et a été opérée des hanches il y a quelques années.

"Il faut qu'elle fasse un bilan par rapport à son pacemaker parce qu'elle souffre d'essoufflements. Personne ne veut la voir. La première chose qu'on nous demande c'est : "êtes-vous client ?" On nous dit qu'il faut aller aux urgences. Son médecin traitant c'est les urgences. Qu'elle ait 78 ou 90 ans ça serait pareil, on ne peut pas la prendre. Ca fait deux ans qu'elle tourne en rond, deux ans que personne ne s'occupe d'elle. Je ne sais pas comment font les gens qui arrivent dans le Berry pour se soigner. C'est révoltant !On veut laisser mourir les gens ou quoi ?"

Les praticiens les plus âgés partent à la retraite, les plus jeunes ne viennent pas s'installer. Le docteur Cambray, médecin généraliste à la Châtre, comprend bien pourquoi. Médecin de campagne, c'est un métier rude. Il ne compte pas ses heures, et n'est pas parti en vacances depuis deux ans. Mais pour que le sang neuf arrive, il faut changer de discours :"Evidemment je comprends qu'un jeune ait un peu peur de tout ça. Arrêtons de communiquer en disant qu'il y a un déficit médical. Il faut donner envie aux jeunes de s'installer en leur disant : "tu sais, cet exercice libéral en sous-préfecture est extrêmement intéressant, tu verras des pathologies, tu auras une prise en charge, une autonomie, ça va être passionnant."

Pour aider les médecins de l'Indre qui restent, l'assurance maladie finance une partie des salaires des assistants médicaux. Ces personnes issues du monde médical viennent prêter main-forte aux praticiens pour des tâches administratives ou des gestes médicaux. Six cabinets du département font appel à leur services.