Ce sont les salariés du SUPER U qui ont fait les macabres découvertes en début de semaine, en se rendant sur leur lieu de travail. Après la nuit de la Saint-Sylvestre, alors qu'ils venaient travailler tôt le matin, ils découvrent devant le magasin, 5 corps de chats et des boites de pâté vides. Ils ne s'inquiètent pas pour autant.

Le lendemain, ils découvrent 18 cadavres allongés sur le parking, presque collés les uns aux autres et toujours ces boites de pâté vides à proximité. Cette fois plus de doute, il s'agit d'un empoisonnement.

La directrice du magasin prévient alors les gendarmes. Pourtant la nuit suivante rebelote. 9 autres corps de petits chats sont retrouvés au matin.

L'association ALFA "Association Locale des Félins d'Aimargues" qui s'occupait de nourrir les animaux est prévenu. Sa trésorière Julia Combe n'en revient toujours pas.

On a appelé en urgence notre vétérinaire et amené les cadavres pour des autopsies. Il nous a expliqué que les chats étaient morts à cause d'un anti-limace mélangé à leur pâté"