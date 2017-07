Vexé que son frère parte en prison, il agresse des "graffeurs" avec un couteau

Un jeune homme de 17 ans interpellé à Montpellier (Hérault) après avoir dépouillé et blessé deux "graffeurs" avec un opinel. Aux policiers, il a expliqué être en colère car son frère avait été condamné le jour même à une peine de prison ferme.

Lundi des "graffeurs" sont à l'oeuvre dans le quartier du Verdanson à Montpellier lorsque plusieurs jeunes surgissent. Ils veulent leur voler des objets de valeur.

Les "graffeurs" refusent. L'un des agresseurs sort alors un couteau et blesse une victime au dos et au bras ( elle a six semaines d'ITT car un tendon a été sectionné) avant de lui voler son sac à dos.

Il s'en prend ensuite à une deuxième victime qui reçoit elle aussi un coup de couteau et se fait voler son téléphone.

L' auteur, un mineur de 17 ans est interpellé rapidement par des policiers de la BAC qui retrouvent l'opinel dans sa poche.

Lors de sa garde à vue , il reconnaît les faits et explique avoir agit sous le coup de la colère car "son grand frère avait été condamné le jour même à plusieurs années de prison ferme".

Il a été lui aussi présenté à la justice . Ses complices n'ont pas été retrouvés.