Vezin-le-Coquet : dans la nuit, un piéton meurt percuté par une voiture

Près de Rennes, un piéton a été percuté par une voiture ce dimanche 11 octobre. L'accident s'est produit à 1h 30 sur la nationale 12 à hauteur de Vezin-le-Coquet dans la métropole Rennaise.

L'homme âgé de 34 ans se trouvait au bord de la route. Il est mort sur place et le SMUR présent sur place n'a rien pu faire. On n'en sait pas plus sur les circonstances exactes de ce drame.