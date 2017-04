Vichy : cinq personnes incarcérées après le démantèlement d'un gros trafic de drogue

Les policiers de la sûreté urbaine de Vichy ont mis la main lundi sur une importante quantité de résine de cannabis, des armes, des véhicules, de l'argent liquide et du matériel utile au trafic de stupéfiants. Cinq des neuf personnes interpellées ont été jugées jeudi en comparution immédiate.

C'est ce qu'on appelle un joli coup de filet dans le milieu de la drogue. Les policiers vichyssois de la sûreté urbaine ont procédé lundi dernier à l'interpellation de neuf personnes, issues de la communauté martiniquaise de la cité thermale et perquisitionné parallèlement le domicile clermontois du semi-grossiste. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont découvert 14 kilos de résine de cannabis, deux mitraillettes Sten en état de fonctionnement, un fusil à pompe et deux armes de poing. Ils ont également saisi 6 900 euros en liquide, deux voitures et deux motos, ainsi qu'un compteur de billet ou encore une balance.

Cinq trafiquants incarcérés à Moulins-Yzeure

Le point de deal était situé dans une impasse près de la gare de Vichy avec 30 transactions par jour selon la police. Placés en garde à vue, les auteurs présumés du trafic ont été jugés en comparution immédiate ce jeudi au tribunal de Cusset. Le cerveau présumé du réseau a été condamné à six ans de prison ferme. Le principal revendeur a écopé de trois ans et demi de prison ferme. Trois autres trafiquants ont été condamnés à des peines "moins lourdes". Ils ont tous été incarcérés à la maison d’arrêt de Moulins-Yzeure.