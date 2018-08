Vichy, Allier, France

C'est un tuyau des agents du Centre Douanier Postal de Chilly-Mazarin dans l'Essonne qui a permis aux douaniers clermontois d'interpeller le trafiquant de drogue le 8 août dernier à Vichy (Allier). La cocaïne était dissimulée dans un colis expédié de la Guadeloupe. Et plus précisément dans des sachets de colombo, une épice exotique, parmi d’autres spécialités culinaires antillaises.

Plus de 40.000 euros

Les agents de la Brigade de Surveillance Intérieure des Douanes de Clermont-Ferrand se sont rendus au domicile du destinataire, un homme de 36 ans, récemment installé dans la cité thermale. Le colis contenait 481 grammes de cocaïne. Valeur estimée de la saisie : plus de 40. 000 euros ! Les douaniers ont également découvert quelques grammes de résine de cannabis à son domicile et un peu plus de 1.000 euros en liquide.

Six mois de prison ferme

Le parquet de Cusset a décidé de saisir la Police Judiciaire de Clermont-Ferrand, qui a pris le relais des agents des douanes et dirigé la garde à vue. Jugé en comparution immédiate le 14 août dernier, le trafiquant vichyssois a été condamné à deux ans de prison dont 6 mois fermes et à 5 000€ d’amende.