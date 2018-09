Vichy : la police bloque un quartier pendant trente minutes à cause d'un forcené

Par François Rauzy, France Bleu Pays d'Auvergne

A l'angle de l'avenue des Célestins et de la rue du Maréchal Joffre, la circulation était bloquée en début d'après-midi ce mardi. La police de Vichy a sécurisé le périmètre. En cause : la présence d'un homme armé et retranché dans son appartement.