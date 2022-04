Vico : Deux hommes suivis puis interpellés pour cambriolage...grâce à la victime !

Tout récemment, les gendarmes des Deux-Sorru ont été largement épaulés dans leur tâche face à un cambrioleur peu méticuleux... et il faut le dire, grâce à sa victime plutôt téméraire.

La victime en question est effet tombée nez-à-nez face à un cambrioleur, au sein de sa propriété. Prenant la fuite, celui-ci a visiblement omis de protéger ses arrières, puisque pendant soixante kilomètres, l'occupant des lieux a suivi en voiture le véhicule ayant servi au méfait. La victime ayant pu prévenir les gendarmes en chemin, ceux-ci ont intercepté l'auteur du cambriolage sur la commune de Guagno-Les-Bains.

"Après avoir refusé d’obtempérer et avoir failli percuter un militaire, précisent en outre le commandement de gendarmerie et le procureur d'Ajaccio, 2 individus sont interpellés à Guagno à bord du véhicule et placés en garde à vue. Les perquisitions effectuées permettent de découvrir le matériel du « parfait cambrioleur », ainsi que des objets précédemment dérobés".

Un seul des deux occupants du véhicule ainsi stoppé a été mis en cause, mis en examen, puis placé sous contrôle judiciaire, en l'attente d'une comparution immédiate. Le second individu a été mis hors de cause.

"Aucun autre renseignement ne pourra être communiqué, le jugement n'ayant pas été rendu", précise enfin le communiqué des gendarmes à notre rédaction.