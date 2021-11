Victime d'insultes racistes, un Mayennais roue de coups son voisin

Un habitant de Meslay-du-Maine (Mayenne) a été condamné ce mardi 16 novembre à quatre mois de prison avec sursis et 300 euros de dommages et intérêts. En janvier dernier, il a violement agressé son voisin. Dix jours d'incapacité temporaire de travail (ITT) lui ont été prescrits. Le prévenu assure qu'il a été victime d'insultes racistes.

Le voisin passé à tabac

Les faits se sont déroulés dans un immeuble de Meslay-du-Maine entre Laval et Sablé-sur-Sarthe (Sarthe). Un soir de janvier 2021, un voisin excédé par le bruit descend chez le prévenu. Il toque à la porte et se prend des grands coups de poing à la tête et aux côtes. Dans son audition face aux gendarmes, la victime assure "qu'il lui a sauté dessus, qu'il ne se contrôlait plus". Le voisin ressort de l'hôpital avec dix jours d'ITT, des douleurs costales, des ecchymoses et de nombreuses lésions. "On a frôlé la cour d'Assises", lance l'avocate de la victime. "Il aurait pu finir handicapé ou mort".

Des insultes racistes ?

Les relations semblent être plus que tendues depuis plusieurs mois entre les deux voisins. Le prévenu assure qu'il est victime de racisme. Le soir de l'agression, debout dans l'encadrure de la porte, le voisin "m'a lancé Tais-toi sale arabe ! Il avait de la haine dans les yeux ! Alors oui je l'ai poussé, puis frappé". L'homme de 46 ans explique également qu'une autre voisine a été insultée il y a peu : "Il a crié Je vais te tuer sale arabe ! Zemmour président !"

"Les insultes sont inacceptables c'est vrai" dit le procureur. Il conclut : "Mais quand cela vous arrive il faut prendre sur vous et fermer la porte".