Victime d'un AVC après une mauvaise prise en charge, il attaque en justice l'hôpital de Tulle

Le Centre Hospitalier de Tulle est mis en cause

C'est une erreur de diagnostic lourde de conséquences qui était étudiée ce jeudi au tribunal administratif de Limoges. En mai 2016, un jeune homme de 27 ans devait être reçu au centre hospitalier de Tulle pour une IRM. Son médecin suspectait un AVC mais à l'hôpital, il ne sera finalement ni hospitalisé, ni traité. Et 36 heures après, sa vie basculait : victime d'un AVC, il devait vivre avec de terribles séquelles. Ce jeudi, il assignait donc le centre hospitalier de Tulle devant la justice.

Pourtant, le jeune homme avait été reçu par son médecin qui avait donné l'alerte. Céphalées, trouble de la vision...qui malgré des premiers traitements ne faiblissaient pas une semaine plus tard. Suspectant une AIT (ou accident ischémique transitoire), son médecin cherche à obtenir un rendez-vous en urgence à l'hôpital de Tulle pour une IRM cérébral. Avec persuasion, il croit l'avoir obtenu pour son patient qui se présente donc à 14 heures au CH de Tulle. Mais, il ne bénéficiera pas de cette IRM et sera même renvoyé chez lui sans traitement précis. Son médecin, avec qui il était resté en contact, lui recale un rendez-vous quelques jours plus tard pour une IRM. Mais, 36 heures après, il est victime d'un AVC.

Des séquelles irréversibles

Ce jeune homme, mécanicien de profession, voit alors sa vie basculer. Rugbyman amateur, il lui est désormais impossible de rejouer, ni d'exercer son métier, et il a besoin de neuf heures d'assistance quotidienne. Il est victime d'hémiplégie sur un côté et d'une cécité de l'œil gauche. Suite à cela, plusieurs expertises vont être diligentées en 2018 et 2020.

Le rapporteur public, dans ses conclusions, note évidemment la mauvaise prise en charge du centre hospitalier de Tulle, qui ne lui délivre pas, au minimum une prescription d'aspirine, au mieux une hospitalisation, qui aurait pu lui éviter cet AVC.

Plus d'1 million d'euros d'indemnisation

Parmi ses propositions d'indemnisation, le rapporteur public estime que le CH de Tulle devrait verser 800 000 euros en capital au jeune homme, assorti d'une rente annuelle de 50 000 euros jusqu'à la fin de sa vie. Il doit accorder, selon lui, environ 325 000 euros à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, ainsi qu'un montant à sa mutuelle.

L'affaire a été placée en délibéré au jeudi 13 avril prochain.