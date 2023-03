Victime d'un cambriolage, un refuge animalier nîmois lance un SOS pour nourrir ses chiens

Le refuge "Au Bonheur des quatre pattes", qui accueille à Nîmes environ 70 chiens et 150 chats, a été cambriolé le 20 février dernier. "Les faits se sont produits en plein jour entre 12h et 14h, les voleurs ont découpé le grillage de la cloture et ils ont forcé le local dans lequel était entreposée la nourriture des chiens" lance la présidente du refuge Catherine Bourdin. Munis d'une brouette, ils ont ainsi dérobé 50 sacs de croquettes. "Soit environ 750 kilos. De la nourriture que je venais juste d'acheter car son prix ne cesse d'augmenter" précise-t-elle. Le préjudice est estimé à 2.500 euros.

Le grillage découpé © Radio France - GJ

Le refuge lance un appel aux dons

Depuis ce vol, le refuge s'appuie sur ses réserves. "Nous avons seulement 10 jours de stock devant nous" reconnaît Catherine Bourdin. Conséquence, la structure lance un appel aux dons. "Nous avons besoin de croquettes de qualité, car nous avons des chiens âgés, mais aussi de boites de conserves" conclut la présidente du refuge. Des dons en chèques sont également acceptés.

Catherine Bourdin © Radio France - GJ

Le refuge se trouve au 256 chemin des Lauzières à Nîmes.