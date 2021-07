Payer la rançon ou reconstruire un nouveau serveur à la hâte ? Victime d'un pirate informatique qui bloque notamment l'accès à son logiciel de gestion des entrées, Royatonic se démène pour rouvrir ses bains au plus vite.

Victime d'un hacker, Royatonic cherche une alternative à la rançon pour rouvrir au plus vite

Paralysé par une attaque informatique, le centre thermoludique de Royat, Royatonic, a dû fermer le 12 juillet dernier et se démène depuis pour rouvrir ses bains.

Un très mauvaise scénario pour Dominique Ferrandon, directeur de Royatonic : "En cinq jours, j'ai rajouté à ma liste de contacts mails un hacker russe, j'ai découvert de nouveaux mots comme cryptolocké et j'ai aussi consulté le cours du bitcoin !"

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pas de vol de données mais un serveur verrouillé

"On ne s'est pas fait pirater nos données", précise le directeur de la structure. Pas d'inquiétude par exemple pour les données bancaires des clients qui ont acheté des entrées en ligne. Par contre, "on a un hacker russe qui a changé la serrure de notre serveur et pour avoir la clé il faut payer."

Un blocage particulièrement handicapant puisqu'il empêche Royatonic d'accéder à son fichier client et au logiciel qui gère son portillon d'entrée.

Dominique Ferrandon, directeur de Royatonic, explique les conséquences de cette attaque informatique. Copier

La rançon demandée est sous la barre symbolique d'un bitcoin (ndlr : dont le cours actuel est de 26 874 euros).

Dominique Ferrandon, directeur de Royatonic © Radio France - Eric Le Bihan

Payer ou dupliquer le serveur ?

Le département de cybercriminalité de la police déconseille à Royatonic de payer et quand bien même, "On est un établissement parapublic", rappelle Dominique Ferrandon. "Tous nos paiements passent par la Trésorerie, donc expliquer au trésorier qu'il faut faire un virement en bitcoin en Russie, pour lui c'est pas possible !"

Quelles options s'offrent aujourd'hui à Royatonic pour sortir de cette situation ? Le directeur, Dominique Ferrandon. Copier

L'autre option est alors de reconstruire un serveur en parallèle, ce qui permettrait de rouvrir Royatonic d'ici une quinzaine de jours.