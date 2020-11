Victime d'un malaise, le préfet du Loiret transporté en urgence à l'hôpital d'Orléans

Selon nos informations, le préfet du Loiret Pierre Pouëssel a été victime d'un malaise ce vendredi en fin de matinée à Orléans. Il a été transporté par une ambulance du SAMU, sous escorte de motards de la police nationale, depuis la préfecture jusqu'au centre hospitalier régional à Orléans la Source, nous indiquent plusieurs sources.

Les pompiers étaient également présents sur place (rue de Bourgogne à Orléans). Nous n'avons pas d'information, à ce stade, sur son état de santé. La préfecture ne communique pas.

Pierre Pouëssel devait participer à une conférence de presse à partir de 12h00 à la préfecture, ce vendredi, en compagnie du directeur général de l'agence régionale de santé. Cette conférence de presse a été annulée à la dernière minute, par les services de la préfecture.

Pierre Pouëssel, 65 ans, est en poste comme préfet du Loiret et du Centre Val-de-Loire depuis août 2019, et n'a pas ménagé ses efforts ces derniers mois dans le contexte de crise sanitaire, économique et sociale.