Victime d'un piratage informatique de ses comptes une deux-sévrienne revoit enfin ses 5.000 euros

Moi je vous conseille d'aller voir vos comptes tous les jours ! Aujourd'hui elle pourrait presque en sourire, si Annick (63 ans) n'avait pas dépensé autant d'énergie à se battre auprès de sa banque pour prouver son bonne foi. La triste affaire démarre en février pour Annick, deux jours de suite, elles voit des mouvements suspects sur ses comptes en banque " 4.000 euros de mon livret A qui atterrissent sur mon compte cheque postal, dont 2.000 euros sont prélevés vers un autre bénéficiaire de ma french bank, une banque en ligne, le lendemain 3.000 euros prennent le même chemin !" Aussitôt Annick prévient sa banque et porte plainte à la gendarmerie. Elle multiplie les courriers, les dépôts de plainte, pendant des mois et des mois, fait des relances au service recours, au médiateur et même au président de la République, "On m'expliquait que j'étais fautive et que je ne pouvais me faire rembourser, mais je n'ai jamais donner mes identifiants sur internet ! " Résultat au début du mois d'aout elle se fait rembourser intégralement ses 5.000 euros mais se rend compte qu'elle n'est pas un cas isolé " Toutes les personnes qui m'ont contactées elles sont toutes de la banque postale, et certains c'est pire, 9.000 euros, 16.000 euros, c'est encore plus que moi !"

Aujourd'hui la Melloise avoue avoir changé de banque et se montre encore plus frileuse avec les paiements en ligne :" Nous partons en vacances la semaine prochaine, il fallait payer par internet, j'ai dit non ! je ne paie plus par internet je paie par chèque!"