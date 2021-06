Victime d'un violent home-jacking, un habitant de Canet-en-Roussillon a vécu une nuit de cauchemar

Dans la nuit de lundi à mardi, vers 3 heures du matin, un habitant de Canet-en-Roussillon a été brusquement réveillé par un malfaiteur. Sous la menace d'un couteau, la victime -qui se trouve être un policier municipal- a été tirée de son lit sans ménagement. Le voleur lui a ordonné d'ouvrir un coffre, dans lequel étaient rangés des fusils de chasse. L'homme s'est également emparé de divers objets à l'intérieur du domicile.

Mais le butin n'était visiblement pas suffisant. Toujours sous la menace, la victime a été emmenée jusqu'à un distributeur pour effectuer un retrait d'environ 150 euros. Avant de prendre la fuite avec les billets, le malfaiteur a également asséné un coup de couteau au policier. Blessé à la cuisse et abandonné en pleine rue, celui-ci a été recueilli par un employé municipal. Conduit aux urgences de l’hôpital de Perpignan, il a pu en ressortir quelques heures plus tard.

Le suspect aurait aussi commis 40 vols à la roulotte

L'enquête ouverte par la gendarmerie a permis d'identifier rapidement une deuxième victime : un autre habitant de Canet-en-Roussillon a lui aussi été agressé à son domicile, le même nuit.

Quelques heures plus tard, les investigations ont permis l'interpellation d'un suspect. L'homme de 23 ans, de nationalité algérienne et domicilié à Elne, a été placé en garde à vue. Il serait également impliqué dans une quarantaine de vols à la roulotte survenus au cours du weekend à Canet-en-Roussillon, dans le secteur des Arènes et de la Jetée. C'est d'ailleurs dans l'une des voitures qu'a été dérobé le couteau Laguiole utilisé lors du home-jacking.

Toujours en garde à vue, l'individu sera déferré jeudi dans la matinée, selon le parquet de Perpignan